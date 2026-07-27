Aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleiding stijgt

DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen dat een universitaire lerarenopleiding volgt stijgt, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL). Voor het afgelopen collegejaar waren er 13,5 procent meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Het is volgens UNL het tweede jaar op rij dat er een "stevige toename" is, de jaren ervoor nam de instroom juist af.

Voor de opleiding tot leraar in het basisonderwijs is het aantal inschrijvingen met 12,9 procent gestegen; 568 mensen schreven zich voor het afgelopen jaar in. Voor het voortgezet onderwijs kwamen 2029 nieuwe inschrijvingen. De grootste toename zit in de eenjarige masters. Daar is het aantal inschrijvingen met 21,5 procent gestegen.

Met het huidige lerarentekort is dit "heel goed nieuws", zegt UNL-voorzitter Caspar van den Berg. "Universiteiten zijn de afgelopen jaren meer opleidingen gestart en hebben vol ingezet op de bekendheid van de universitaire lerarenopleidingen. Daar plukken we nu de vruchten van."