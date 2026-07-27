Verdachte Berlijn-aanslag Abdul Ballout had pas 2 van 26 deradicaliseringssessies gehad

De 21-jarige Abdul Ballout, hoofdverdachte van de dodelijke aanslag op de Christopher Street Day in Berlijn, zat officieel in een deradicaliseringstraject. Van de 26 verplichte gesprekken had hij er twee gevoerd. De derde stond gepland voor maandag 27 juli — de dag na de aanslag.

De Duits-Libanese Ballout reed zaterdagavond rond tien uur met een gehuurd busje in op de menigte bij de Berlijnse Pride nabij Potsdamer Platz. Een vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt gaat het om een islamistisch gemotiveerde terreuraanslag. Ballout werd zondagavond doodgeschoten toen hij in een volkstuincomplex in Spandau met een steekwapen op agenten afkwam.

Voorwaardelijk vrij na Syrië-poging

Ballout was allesbehalve een onbekende voor de Duitse autoriteiten. In 2025 probeerde hij zich in Syrië bij Islamitische Staat aan te sluiten, maar werd opgepakt in Libanon en teruggestuurd. In mei 2026 veroordeelde de rechtbank Tiergarten hem tot een jeugdstraf van een jaar en tien maanden voor het voorbereiden van een ernstige staatsgevaarlijke geweldsdaad. Omdat het Openbaar Ministerie beroep aantekende — er was twee jaar en tien maanden geëist — was het vonnis niet rechtsgeldig. Ballout kwam voorwaardelijk vrij, met telefoontap, wekelijkse meldplicht en de verplichting deel te nemen aan een deradicaliseringsprogramma van het Berlijnse Violence Prevention Network.

"Ondoorgrondelijk" tijdens gesprekken

De eerste twee sessies vonden plaats op 15 juni en 9 juli. VPN-directeur Thomas Mücke bevestigde tegenover Der Spiegel dat Ballout zich "vriendelijk, nietszeggend en aangepast" gedroeg. Medewerkers hadden twijfels over zijn oprechtheid — hij zou "precies weten hoe hij moest reageren" en zijn ideologische overtuigingen bewust vaag houden. Toch zagen de begeleiders geen acute dreiging. Zou die er zijn geweest, zegt Mücke, dan waren de autoriteiten direct ingelicht. De derde afspraak op 27 juli zou beslissen of Ballout na de zogeheten "Clearing-Phase" daadwerkelijk werd toegelaten tot het volledige traject.

Politieke druk

De zaak legt scherp bloot hoe een officieel als Gefährder geregistreerde IS-aanhanger amper twee maanden na zijn vrijlating een aanslag kon plegen. CDU-Kamerlid Günter Krings eist strengere straffen voor islamistische daders. Islam -expert Ahmad Mansour spreekt in Focus onomwonden van staatsfalen: zowel de veiligheidsdiensten als de begeleidende organisatie moeten kritisch worden bevraagd.

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