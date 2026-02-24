ECONOMIE
Aantal mensen met oogletsel door vuurwerk nog verder toegenomen

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 15:32
anp240226151 1
UTRECHT (ANP) - Door ongelukken met vuurwerk rond de jaarwisseling hebben dit jaar 215 mensen oogletsel opgelopen, het hoogste aantal in twaalf jaar. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) meldt dat op basis van alle registraties van behandelaars. De helft van alle gewonden was 17 jaar of jonger. Voor een op de drie slachtoffers is het letsel blijvend, laat de beroepsvereniging van oogartsen weten.
Ten opzichte van een jaar eerder lag het aantal patiënten met oogletsel 15 procent hoger. Bijna de helft van de gewonden was omstander "en raakte dus gewond door vuurwerk van iemand anders", meldt de artsenorganisatie in het jaarlijkse overzicht. Voor de oogartsen benadrukken de cijfers nog eens dat consumentenvuurwerk "extreem onveilig" is. "Nederland is klaar voor een landelijk consumentenvuurwerkverbod", zeggen ze erbij.
Zo'n verbod is vorig jaar goedgekeurd door het parlement en het is de bedoeling dat het de komende jaarwisseling ingaat. In verenigingsverband kunnen mensen dan nog wel een ontheffing aanvragen.
