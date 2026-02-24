Chipmaker AMD fors hoger op Wall Street na megadeal met Meta

NEW YORK (ANP) - Advanced Micro Devices (AMD) behoorde dinsdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op een megadeal van de chipmaker met Meta Platforms. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram koopt voor miljarden dollars aan AMD-chips en computers die zijn ontworpen voor kunstmatige intelligentie (AI). Als onderdeel van de overeenkomst ontvangt Meta ook het recht om in stappen 160 miljoen AMD-aandelen te kopen. Het aandeel AMD steeg 7 procent.

Met de deal zet AMD een belangrijke stap in zijn poging om marktleider Nvidia (min 1 procent) in te halen. Voor Meta (min 0,8 procent) vormt de overeenkomst de nieuwste stap in de enorme investeringsgolf van het bedrijf. Topman Mark Zuckerberg heeft AI tot de topprioriteit gemaakt en belooft honderden miljarden dollars te investeren in het "agressief opbouwen" van rekenkracht.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na de zware verliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 48.898 punten en de brede S&P 500-index daalde 0,2 procent tot 6825 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 22.559 punten.