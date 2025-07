Aantal slachtoffers door treinongeluk Zuid-Duitsland loopt op

RIEDLINGEN (ANP/DPA) - Het aantal mensen dat bij het treinongeluk in het zuiden van Duitsland gewond is geraakt is opgelopen tot zeker 50, waaronder 25 mensen ernstig. Dat meldt de brandweer in het gebied in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.

Volgens lokale media ontspoorde de trein in de buurt van de plaats Riedlingen, zo'n 25 kilometer ten westen van Biberach. Er waren naar schatting honderd passagiers in de ontspoorde trein. Zeker drie mensen kwamen om het leven, waaronder minstens een werknemer van de Duitse Spoorwegen.

Er wordt onderzocht of een aardverschuiving de oorzaak van de ontsporing kan zijn, aldus de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Thomas Strobl. "Het heeft hier hard geregend, zodat niet kan worden uitgesloten dat de harde regens en een aardverschuiving als gevolg daarvan de oorzaak zijn geweest."

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat er geen hulpverzoeken van Nederlanders zijn binnengekomen met betrekking tot het ongeluk.