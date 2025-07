VNO-NCW blij met einde onzekerheid, maar vindt tarieven pijnlijk

DEN HAAG (ANP) - Met het sluiten van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten komt er voorlopig een einde aan de onzekerheid voor bedrijven. Tegelijkertijd blijft een algemeen tarief van 15 procent op alle Europese producten een bijzonder pijnlijke maatregel voor ondernemers, reageert ondernemersorganisatie VNO-NCW.

Ook het handhaven van het tarief van 50 procent op staal en aluminium heeft volgens de lobbyclub voor het Nederlandse bedrijfsleven een "enorme impact op bedrijven in die sector". "Het is daarom van belang dat de Europese Commissie de komende tijd in gesprek blijft met de VS over verdere verlaging van de tarieven en verbeterde handelsafspraken voor belangrijke Nederlandse sectoren en bedrijven."

VNO-NCW noemt het "goed dat het Nederlandse kabinet zich hiervoor inzet". Verder moet de EU wat de organisatie betreft "blijven werken aan de versterking van de eigen concurrentiekracht en interne markt en inzetten op handelsafspraken met andere landen".

"We gaan de details van het akkoord nu eerst nader bestuderen en bespreken met onze leden", voegt een woordvoerder eraan toe.