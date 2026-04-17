Aanvraag voor vergunning concert Ye in Arnhem loopt nog

ARNHEM (ANP) - De aanvraag van de concertvergunning voor Kanye West in Arnhem "loopt nog". Dat meldde een woordvoerder van de gemeente vrijdag desgevraagd aan het ANP. Het feit dat inmiddels in drie landen de concerten zijn afgelast, heeft volgens de gemeente geen invloed op de aanvraag.

Het GelreDome verwijst voor vragen door naar concertorganisator J. Noah Entertainment, die de optredens in Nederland verzorgt. J. Noah Entertainment was de hele week onbereikbaar voor commentaar.

Concerten van Ye in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Polen zijn afgelast. In het Verenigd Koninkrijk weigerde de regering hem een inreisvisum vanwege antisemitische uitlatingen. Het optreden in Frankrijk gelastte Ye zelf af, nadat de regering daar met dezelfde maatregel dreigde. In Polen maakte de directie van het stadion vrijdag bekend dat het optreden niet doorging. De Poolse regering had zich eerder deze week al kritisch uitgelaten over Ye en zijn antisemitische opmerkingen.

Inreisverbod

In Nederland hebben organisaties als het Centraal Joods Overleg ook opgeroepen tot een inreisverbod. Een flink deel van de Tweede Kamer is ook voorstander van een inreisverbod, of wil dat uitgezocht wordt of dat mogelijk is. Volgens minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie, CDA) kan de rapper alleen de toegang tot Nederland worden ontzegd als onderbouwd kan worden dat deze een gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid. Van den Brink beroept zich op de "juridische kaders van het Europees recht".

De optredens in het GelreDome staan gepland op 6 en 8 juni. De gemeente kon vrijdagavond niet zeggen hoe lang het beoordelen van de aanvraag voor de concertvergunning nog gaat duren.