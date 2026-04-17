ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IMF-hoofd: moeilijke weg naar economische stabiliteit Venezuela

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 21:16
WASHINGTON (ANP/AFP) - Venezuela heeft een "moeilijke weg" te gaan om economische stabiliteit te bereiken. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vrijdag gezegd. Donderdag werd nog bekend dat het IMF en de Wereldbank de samenwerking met Venezuela weer hervatten.
Daardoor kan de regering van het verarmde land onder het bewind van waarnemend president Delcy Rodríguez mogelijk weer toegang krijgen tot financiële hulp van het IMF en de Wereldbank. De samenwerking met Venezuela werd in 2019 opgeschort vanwege kwesties rond de erkenning van de toenmalige regering.
Maar nu verkeert het Zuid-Amerikaanse land nog in een zeer lastige positie, aldus Georgieva. De economie kampt met sterke krimp en torenhoge inflatie en miljoenen Venezolanen hebben het land verlaten. De Venezolaanse olie-industrie is ernstig verwaarloosd en verouderd. Het wordt daarom nog een hele moeilijke weg om financiële en economische stabiliteit te behalen, aldus het IMF-hoofd.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading