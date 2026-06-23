Aap ontsnapt uit Beekse Bergen en meermaals gezien in de omgeving

HILVARENBEEK (ANP) - Uit Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is afgelopen weekend een aap ontsnapt. Het gaat om een mannelijke kuifmangabey die niet gevaarlijk is voor mensen of huisdieren, bevestigt een woordvoerster van het park na berichtgeving door het Brabants Dagblad.

De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt. De kuifmangabeys leven in Beekse Bergen op een eiland. Het ontsnapte mannetje is mogelijk de gracht overgezwommen, terwijl dat volgens de woordvoerster eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden.

Het dier is al meermaals gesignaleerd in de omgeving van het park. Dinsdag is hij gezien in het dorp Esbeek.

Oproep

De woordvoerster laat weten dat als mensen de aap zien, ze een nummer op de website van Beekse Bergen kunnen bellen. Ze heeft liever niet dat mensen het dier zelf gaan vangen of benaderen. Beekse Bergen zal het dier proberen te vangen door hem te verdoven.

Bij het Brabants Dagblad is te zien dat een vrouw de aap filmt terwijl ze haar hond uitlaat.