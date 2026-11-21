LIMA (ANP/AFP) - Een aardbeving met een kracht van 6.7 heeft vrijdagavond het midden van Peru getroffen. Tot dusver zijn er geen doden gevallen en is er geen ernstige schade gemeld. De beving werd tot in Colombia gevoeld.

Het epicentrum lag volgens het Peruaanse geofysisch instituut ongeveer 30 kilometer ten noordwesten van de stad Junín, op een diepte van 129 kilometer. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Lima, waar inwoners de straat op renden. Op beelden van lokale media is te zien dat de grond zo'n veertig seconden bleef schudden, langer dan de meeste aardbevingen die Peru treffen.

Het geofysisch instituut meldt dat er op hellingen aardverschuivingen waren en stenen naar beneden kwamen. De Peruaanse hulpdiensten houden kwetsbare gebieden in de gaten.