Voor een gezin met twee kinderen kost alleen de entree van de kerstmarkt in de Gemeentegrot in Valkenburg op zaterdag al €36,70. In Aken, net over de Duitse grens, loop je gratis de markt over. Als je ook parkeren en een paar mokken glühwein meetelt, dan loopt het verschil alleen nog maar verder op.

Zo verschillen de kosten van een zaterdag

Het voorbeeld: twee ouders met kinderen van 6 en 9 jaar, met de auto, op een zaterdag in december. De ouders drinken elk een glühwein.

Kosten voor het gezin Valkenburg (Gemeentegrot) Aken Entree €36,70 gratis Parkeren tot €12 €5 (P+R met pendelbus) 2 x glühwein €9 €9 tot €10 Totaal ongeveer €58 ongeveer €14 tot €15

In Valkenburg betaal je online €11,30 per volwassene en €6,80 per kind van 5 tot en met 11 jaar, schrijft de Kerstmarkt Gemeentegrot . Daar komt €0,50 servicekosten per bestelling bij. Aan de kassa is elk ticket een euro duurder.

Parkeren kost in Valkenburg tot €12 per dag. In Aken zet je de auto voor €5 op een P+R-terrein, inclusief pendelbus voor maximaal vijf personen, schrijft Festivals in Deutschland. De parkeergarages in de binnenstad raken in december vaak vol.

Zo duur is de glühwein

Een beker glühwein kostte vorig seizoen in Valkenburg en in Aken allebei €4,50, schreef WEL in een overzicht van glühweinprijzen op Europese kerstmarkten . Dit jaar rekent de Duitse brancheorganisatie BWS op ongeveer €5 per beker op veel grote Duitse kerstmarkten. Reken in Duitsland ook op statiegeld voor de mok, dat je terugkrijgt als je hem inlevert.

Een zakje Aachener Printen, de harde kruidkoek uit Aken, kost op de markt vanaf ongeveer €3.

Wat je in Valkenburg krijgt voor je geld

De markt in Valkenburg zit onder de grond, in de mergelgrotten. Het is er ongeveer 12 graden, ook als het buiten vriest. Daarnaast is er de Fluweelengrot, waar een volwassene op zaterdag €11 betaalt en een kind €5. Bovengronds loopt de kerststad met kraampjes en een gratis kerstparade, op zaterdagavond om half acht.

De kerstmarkt in Aken staat rond de dom en het stadhuis in de oude binnenstad. Meer markten aan beide kanten van de grens vind je in het overzicht van de mooiste kerstmarkten in Nederland en Duitsland

Feiten op een rij

Valkenburg: grotmarkten van 13 november tot en met 30 december, dicht op 25 december. De kerststad loopt door tot 3 januari.

grotmarkten van 13 november tot en met 30 december, dicht op 25 december. De kerststad loopt door tot 3 januari. Aken: van 20 november tot en met 23 december, dagelijks van 11 tot 21 uur. Op zondag 22 november pas vanaf 18 uur.

van 20 november tot en met 23 december, dagelijks van 11 tot 21 uur. Op zondag 22 november pas vanaf 18 uur. Trein: de RE 18 rijdt van Aken via Valkenburg naar Maastricht, dus je kunt beide op één dag combineren.

Zo houd je het dagje goedkoper

Ga in Valkenburg van maandag tot en met donderdag. Een volwassene betaalt dan €9,30 in de Gemeentegrot en €9 in de Fluweelengrot. Voor het gezin uit het voorbeeld scheelt dat €4.

Koop je grottickets online: aan de kassa betaal je een euro per persoon meer.

Kinderen tot en met 4 jaar kunnen gratis de Gemeentegrot in, maar hebben wel een ticket nodig.

Mijd in Valkenburg de zaterdagen 12 en 19 december, de drukste dagen van het seizoen.

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