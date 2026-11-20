Boerenkool en spruitjes zijn de klassiekers van de Nederlandse winterpot. Allebei koolsoorten, allebei gezond. Toch verschillen ze flink, vooral als ze eenmaal gekookt zijn.

De grootste verrassing zit in vitamine C. Rauwe boerenkool bevat zo’n 100 milligram per 100 gram. Gekookt blijft daar maar 25 milligram van over.

Gekookte spruitjes bevatten 132 milligram per 100 gram. In de pan heeft het spruitje dus ruim vijf keer zoveel vitamine C als boerenkool.

Eén opscheplepel is genoeg

Een volwassene heeft ongeveer 75 milligram vitamine C per dag nodig. Een opscheplepel gekookte spruitjes, zo’n 70 gram, levert al ruim 90 milligram.

Een opscheplepel gekookte boerenkool weegt ongeveer 85 gram en levert zo’n 21 milligram. Daarvoor moet je dus een flink bord stamppot eten.

Waar boerenkool wint

Boerenkool heeft andere troeven. Gekookt bevat het per 100 gram 231 milligram calcium, zes keer zoveel als spruitjes. Ook vitamine K, bètacaroteen en ijzer zitten er meer in.

Boerenkool is bovendien lichter: 33 kilocalorieën per 100 gram, tegen 47 voor spruitjes. Het bevat ook nauwelijks koolhydraten.

Waar spruitjes winnen

Spruitjes hebben naast vitamine C meer vezels en bijna twee keer zoveel kalium. Aan foliumzuur leveren ze allebei ongeveer evenveel.

Op een rij: per 100 gram gekookt

Vitamine C: spruitjes 132 mg, boerenkool 25 mg

Calcium: boerenkool 231 mg, spruitjes 38 mg

Vitamine K: boerenkool 817 µg, spruitjes 127 µg

Vezels: spruitjes 4,5 g, boerenkool 3,5 g

Kalium: spruitjes 412 mg, boerenkool 229 mg

Energie: boerenkool 33 kcal, spruitjes 47 kcal

Kort koken loont

Groente verliest bij het koken 20 tot 50 procent van de vitamines. Die komen in het kookwater terecht. Kook groente daarom niet langer dan nodig en in weinig water. Bij stomen en wokken blijven de meeste vitamines behouden.

Een duidelijke winnaar is er dus niet. Wie afwisselt, haalt het beste uit beide. Het advies blijft 250 gram groente per dag.