Acht arrestaties en 'enorme wapenvondst' na ontploffing in Kosovo

PRISTINA (ANP/RTR) - Acht mensen zijn aangehouden en "een enorm arsenaal aan wapens" is in beslag genomen in verband met een ontploffing in de buurt van een energiecentrale in Kosovo, laat minister Xhelal Svecla van Binnenlandse Zaken van Kosovo weten. "Op de een of andere manier zijn we erin geslaagd de schade te herstellen, de verdachten te arresteren en een enorm arsenaal aan wapens in beslag te nemen", zei Svecla tijdens een persconferentie.

De Kosovaarse premier Albin Kurti stelde vrijdag dat Servië verantwoordelijk is voor de ontploffing bij een kanaal dat een waterkrachtcentrale in het noorden van Kosovo voedt. De explosie zou het gevolg zijn van terrorisme. Bij een bezoek aan de plek van de explosie zei Kurti eerder zaterdag al dat er meerdere verdachten zijn opgepakt.

De Servische president Aleksandar Vucic ontkende de "ongefundeerde beschuldigingen" over de vermeende betrokkenheid van Belgrado.

Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië en wordt door onder meer de Verenigde Staten en meerdere EU-landen, waaronder Nederland, erkend als een onafhankelijke staat. Er zijn vaker spanningen, vooral in het noorden van het land, waar een Servische minderheid Belgrado nog steeds als hoofdstad beschouwt.