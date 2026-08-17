Acht tips: nooit mailen als je boos bent

Als je ruzie hebt gehad wil je dat vaak goedmaken. Of je bent boos en wilt dat laten weten. En liefst onmiddellijk. En dankzij email, Twitter, MSN en SMS kan dat ook. Maar doe het niet, het is stom.Het is fijn om vanuit het comfort van de afsluiting te reageren, je tikt je kwade stukje en je wordt steeds tevredener over je eigen woede. Maar door te mailen ben je ook afgesloten van de onmisbare informatie die we krijgen van persoonlijk contact.Informatie over gezichtuitdrukking, houding, toonhoogte, en gebaren van degene met wie we contact hebben.We blijken een speciaal soort hersencellen te hebben - spiegelneuronen - die ons iets leren over wat andere mensen doen. Als we iemand zien lachen zorgen de spiegelneuronen er voor dat iets in ons ook wil lachen. Het belang van die spiegelneuronen blijkt groot in ons gedrag tussen anderen.En aan die spiegelneuronen hebben we dus niets als we mailen.

Tips.

Wanneer mail te gebruiken in conflicten Als je een bewijs wilt hebben van je reactie Als het een conflict is waarbij de emoties niet te zeer een rol spelen Als je het mailtje gebruikt om een afspraak te maken

Gebruik geen mail Als je de persoon van je toorn nog nooit hebt ontmoet Als de emoties gieren Als de mailtjes geen en weer blijven vliegen. Stop er dan mee.

Nog twee suggesties: Onthoud je van humor en sarcasme Onthoud je van CC's en BCC's