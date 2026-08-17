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EU-buitenlandchef wil sanctielijst Rusland flink uitbreiden

Samenleving
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 6:17
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BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen.
Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties volgens Kallas in één keer met een derde toe. "De druk moet worden opgevoerd totdat Rusland de oorlog beëindigt", aldus de buitenlandchef.
Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig. Een eind juli aangenomen 21e sanctiepakket werd na verzet van meerdere lidstaten afgezwakt. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland desondanks al meer dan 1 biljoen euro gekost.
Kallas hoopt ook dat de Verenigde Staten en Europa weer nauwer gaan samenwerken bij sancties tegen Moskou. De Amerikaanse Senaat stemde begin augustus voor nieuwe strafmaatregelen, onder meer gericht tegen Russische politici en bedrijven en de Russische olie- en gasexport. Het Huis van Afgevaardigden moet daar nog mee instemmen.
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