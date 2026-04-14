Achtjarige jongen gedood bij Russische droneaanval in Oekraïne

TSJERKASY (ANP) - Bij een Russische droneaanval op de stad Tsjerkasy, in het hart van Oekraïne, is een achtjarige jongen om het leven gekomen. Er vielen ook veertien gewonden, meldt gouverneur Ihor Taboerets op Telegram. Diverse hoge gebouwen raakten beschadigd.

Eerder had een Russische raketaanval op de stad Dnipro al aan vijf mensen het leven gekost, meldden lokale autoriteiten. Bij die aanval raakten ook 27 mensen gewond. De industriestad Dnipro ligt op ruim 100 kilometer van de frontlinie die door het oosten en zuiden van Oekraïne loopt.