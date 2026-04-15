Vance: wantrouwen tussen VS en Iran niet zomaar weg te nemen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance zei dinsdag dat er veel wantrouwen bestaat tussen Washington en Teheran en dat dit "niet van de ene op de andere dag kan worden weggenomen". Vance deed zijn uitspraak tijdens het evenement Turning Point USA.

Maar Vance zei ook dat de Iraanse onderhandelaars een akkoord willen sluiten en dat hij een "zeer goed gevoel" heeft over de aanstaande gesprekken over een einde aan de oorlog tussen de twee landen.

Die gesprekken worden mogelijk de komende twee dagen in Pakistan hervat, verklaarde president Donald Trump dinsdag. Eerdere onderhandelingen mislukten afgelopen weekend, wat Washington ertoe bracht een blokkade in te stellen voor Iraanse havens.

Een staakt-het-vuren van twee weken tussen de VS en Iran loopt nog een week door.

De oorlog met Iran begon op 28 februari, toen de VS en Israël Iran aanvielen. Iran reageerde met vergeldingsaanvallen op Israël en op Golfstaten die Amerikaanse militaire bases huisvesten.