ACM: versobering postdienst is onvermijdelijk voor betaalbaarheid

DEN HAAG (ANP) - Zonder aanpassingen zal de postdienst in de toekomst "structureel verlieslatend" zijn. Versobering van de dienst is onvermijdelijk om deze betaalbaar te houden, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek.

Volgens de toezichthouder kan de bezorgsnelheid van post omlaag, terwijl de zekerheid dat post aankomt op het afgesproken moment omhoog zou moeten. Daarnaast is het van maatschappelijk belang dat alle soorten post betaalbaar blijven.

"Als we de postdienst toekomstbestendig willen maken, zullen er ergens concessies moeten worden gedaan - dat is onvermijdelijk. Ons onderzoek laat zien dat betrouwbaarheid, voor zowel consumenten als zakelijke gebruikers, met stip op één staat", aldus de ACM. Volgens de toezichthouder is de betrouwbaarheid van de postdienst nu "onvoldoende geborgd."

Minder aan de deur

Een verlaging van de bezorgsnelheid ligt het meest voor de hand om verbeteringen door te voeren. "Nu moet de postbode vijf keer in de week aan de deur komen. Dat zou dan minder kunnen worden in de toekomst", aldus de ACM.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken om inzicht te geven voor besluiten over de postmarkt. De ACM onderzocht de behoeften van verzenders en ontvangers, de kosten en kwaliteit, en de marktontwikkelingen.