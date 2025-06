Wall Street verder omhoog na nieuwe slotrecords

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen maandag verder omhoog. Beleggers bleven optimistisch op de laatste dag van de sterke beursmaand juni. De beurshandel stond in juni vooral in het teken van de luchtoorlog tussen Israël en Iran en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en de belangrijkste handelspartners. Mede dankzij de wapenstilstand tussen Israël en Iran en de voorlopige handelsdeal tussen China en de VS wisten de Amerikaanse beurzen deze maand flinke winsten te boeken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 44.032 punten. De S&P 500-index won 0,3 procent op 6195 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 20.369 punten. De S&P 500-index en de Nasdaq sloten vrijdag op nieuwe recordstanden. De S&P 500 koerst af op een maandwinst van ruim 4 procent en de Nasdaq is in juni meer dan 6 procent gestegen. De Dow is deze maand bijna 4 procent gestegen en is nog minder dan 3 procent verwijderd van een nieuw slotrecord.