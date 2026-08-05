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Actie met 150 trekkers in Deurningen, dicht bij oprit A1

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 13:23
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DEURNINGEN (ANP) - In het Twentse Deurningen is woensdag een boerenprotestactie met trekkers tegen stikstofplannen van het kabinet. Volgens een gemeentewoordvoerder gaat het om zo'n honderdvijftig voertuigen die op de Vliegveldstraat verzameld staan. De brug over de A1 is daarmee geblokkeerd, maar eventuele fietsers en hulpdiensten zouden er wel langs kunnen, aldus de woordvoerder.
Op beelden bij Tubantia is te zien dat een stoet met onder meer omgekeerde Nederlandse vlaggen over de N-weg rijdt. De trekkers staan stil op het kruispunt met de Hengelosestraat. Daar dicht bij zijn op- en afritten naar de A1, maar volgens de gemeentewoordvoerder zijn de trekkers daar niet.
De gemeente Dinkelland, waarbinnen Deurningen valt, was formeel niet op de hoogte van de actie, aldus de woordvoerder. Voor nu wordt gekozen het demonstratierecht te respecteren, zolang de actie rustig en veilig verloopt. De politie is ook aanwezig. De gemeentewoordvoerder spreekt van een "zichtactie" van de boeren.
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