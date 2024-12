Acties leger Israël 'indirecte aanleiding' voor doden gijzelaars

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Acties van de Israëlische krijgsmacht speelden een rol in een besluit van Hamas-militanten om zes Israëlische gijzelaars in augustus te doden. Dat staat in een militair onderzoek dat het Israëlische leger dinsdag heeft gepubliceerd.

Volgens het onderzoek werden de gijzelaars gedood door hun ontvoerders en hadden de activiteiten van het Israëlische leger in het gebied "hoewel geleidelijk en voorzichtig" een "indirecte invloed" op het besluit van de militanten om de moorden uit te voeren. Om wat voor activiteiten het precies gaat, wordt niet gemeld. Het leger had voorafgaand aan de moorden geen informatie over de aanwezigheid van de gijzelaars in het gebied, blijkt ook uit het onderzoek.

De zes gijzelaars werden door Palestijnse militanten gevangengenomen tijdens de door Hamas geleide aanval op Israël op 7 oktober vorig jaar. De vondst van hun lichamen in een tunnel onder de stad Rafah werd begin september gemeld. Volgens schattingen van het Israëlische ministerie van Gezondheid waren ze pas enkele dagen voordat ze gevonden werden gedood.