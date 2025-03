Bewoners Arnhem nog in onzekerheid over terugkeer na brand

ARNHEM (ANP) - Voor 45 bewoners van het centrum van Arnhem waar vorige week een grote brand woedde, blijft het onzeker of en wanneer ze kunnen terugkeren naar hun huizen. "Als we mensen duidelijkheid kunnen bieden, dan doen we dat", zegt een woordvoerder van burgemeester Ahmed Marcouch.

De steeg en de straat die aan het zwaarst getroffen blok grenzen zijn inmiddels schoongemaakt, laat de gemeente verder weten. Wel blijven ze beide afgesloten voor publiek.

Vijf panden van bewoners en één pand van een ondernemer zijn volledig verwoest, meldde de gemeente dit weekend al. Deze bewoners en de ondernemer kunnen zeker niet meer terug. Het pand dat volledig uitbrandde was van de feestartikelenwinkel SoLow. Volgens de gemeentewoordvoerder hebben woningcorporaties hulp aangeboden bij het vinden van nieuwe woningen voor de mensen die hun huizen verloren.

De mensen die (nog) niet terug kunnen, hebben tot dusver volgens de woordvoerder grotendeels zelf onderdak geregeld, bijvoorbeeld via vrienden of familie. Een klein deel wordt met hulp van de gemeente opgevangen. De gemeente blijft dit voor ze regelen zolang het nodig is.