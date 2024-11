Activist Van der Linde gearriveerd bij Stopera in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Activist Frank van der Linde is rond 13.30 uur gearriveerd bij de Stopera in Amsterdam, waar onder andere het stadhuis gevestigd is. Daar debatteert de gemeenteraad van Amsterdam sinds het middaguur over de gewelddadige gebeurtenissen in de hoofdstad van afgelopen dagen.

Van der Linde wilde bij de Stopera demonstreren tegen onder meer "de 'framing' door politici en media van de gebeurtenissen rondom de Maccabi Tel Aviv-supporters". Maar in heel Amsterdam geldt tot donderdag 12.00 uur een demonstratieverbod. De rechter, waar Van der Linde dat verbod dinsdag in een tweede kort geding aanvocht, handhaafde dat. Overigens staat de gemeente Van der Linde wel toe om op het Westergasterrein een protest te houden, maar dat wil hij niet.