De Vonk vindt dat Maccabi-supporters geweerd moesten worden

AMSTERDAM (ANP) - Supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv hadden vorige week geweerd moeten worden uit Amsterdam. Dat zei Nilab Ahmadi van de partij De Vonk dinsdagmiddag in het spoeddebat in de hoofdstad. Volgens Ahmadi worden de gewelddadigheden na de wedstrijd tegen Ajax nu gebruikt om "Nederlanders met een migratieachtergrond te demoniseren".

Ahmadi wees op de eerdere geweldsincidenten die er zijn geweest met Maccabi-supporters, bijvoorbeeld in Athene, en het feit dat België eerder een wedstrijd verplaatste naar Hongarije om veiligheidsredenen.

Volgens het raadslid nam "men het heft in eigen handen" omdat de politie volgens haar niet zou hebben ingegrepen toen supporters zich misdroegen in de stad. "De supporters scandeerden dat ze de genocide in Gaza steunden", en "Amsterdammers die hen tegenkwamen hebben zich alleen gelaten gevoeld in hun eigen stad", zo klonk het.

Rogier Havelaar van het Amsterdamse CDA noemde tijdens zijn betoog nog dat het "belachelijk en bespottelijk" is dat Jazie Veldhuyzen van De Vonk afgelopen zondag meedeed aan een demonstratie op de Dam, terwijl de gemeente een demonstratieverbod had afgekondigd.