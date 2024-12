Advies: Nederland kan zorgvuldiger omgaan met oude zonnepanelen

DEN HAAG (ANP) - Nederland zou zorgvuldiger kunnen omgaan met materialen die gebruikt worden in de duurzame energiesector, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat maakt ons land minder afhankelijk van het buitenland voor de levering van grondstoffen voor bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens.

Vanwege de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie worden er steeds meer van dit soort producten gemaakt, ziet het PBL. De "kritieke materialen" die nodig zijn voor de productie, zoals lithium en kobalt, "betekenen nieuwe afhankelijkheden van het buitenland". De winning en verwerking van zulke grondstoffen gebeurt veelal in China en andere landen buiten Europa.

Het PBL adviseert betere recycling van bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Op dit moment worden zonnepanelen op dezelfde manier behandeld als huishoudelijke apparaten, aldus het planbureau. Dat betekent dat ze na gebruik worden gerecycled als vulmateriaal in de bouw. Waardevolle materialen uit de panelen worden niet verzameld. Afgedankte bladen van windturbines worden helemaal niet hergebruikt, maar verbrand of opgeslagen. "Ook is er momenteel gebrekkig inzicht in het hergebruik, de tweedehandsmarkt en de export van zonnepanelen en windmolens", stelt het PBL.

Voor lithiumbatterijen gelden wel afspraken over hergebruik en het terugwinnen van materialen, ziet het PBL. Het planbureau adviseert om zulke afspraken ook over windmolens en zonnepanelen te maken, ook over de landsgrenzen heen.