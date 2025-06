Adviesraad: toezicht nodig op gebruik AI door politie

DEN HAAG (ANP) - De politie gebruikt steeds vaker AI en algoritmen. Er bestaat echter geen duidelijke regelgeving hiervoor en toezicht ontbreekt. Zo komen grondrechten van burgers in gevaar, concludeert de Wetenschappelijke Adviesraad Politie in een donderdag gepubliceerd rapport. De raad pleit voor de oprichting van een onafhankelijke commissie die toezicht houdt op de manier waarop de politie gegevens verzamelt en verwerkt.

Door de snelle technische ontwikkelingen en de slechte afstemming tussen verschillende projecten is onduidelijk hoe de politie AI precies gebruikt. Innovatie zonder regie, heldere kaders en passende regelgeving brengt risico's met zich mee, stelt de raad; voor burgers en voor agenten, die door het gebrek aan "rechtstatelijke verankering" in een "niemandsland" belanden. Een probleem is ook dat verschillende wetten het verzamelen en verwerken van gegevens door de politie regelen. Die twee kunnen echter niet los van elkaar worden gezien.

De knelpunten zijn al sinds 2018 bekend, schrijft de commissie. "Opvallend is dat er sindsdien nauwelijks concrete opvolging heeft plaatsgevonden, terwijl de problematiek in de praktijk alleen maar urgenter wordt."