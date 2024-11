Advocaat eist vrijspraak in proces tegen Franse politica Le Pen

PARIJS (ANP/DPA) - De verdediging van de Franse partijleider Marine Le Pen (56) eist vrijspraak in een proces dat tegen haar en 27 andere betrokkenen is aangespannen over vermeende fraude met overheidsgelden. Volgens de aanklagers heeft de partij van Le Pen, de Rassemblement national (RN), geruime tijd terug geld gekregen om assistenten in het Europees Parlement te betalen, maar dat geld zou vooral zijn gebruikt om medewerkers van de RN te betalen. Er zou bijna 7 miljoen euro mee zijn gemoeid.

Volgens de advocaten is er sprake van een politiek proces bedoeld om de populaire partijleider uit te schakelen. Volgens de verdediging heeft de RN niets gedaan wat ook bij andere Franse politieke partijen destijds gebruikelijk was. De vervolging zou dus gericht zijn tegen de RN en tegen Le Pen die door een veroordeling politiek uitgeschakeld kan worden.

De aanklagers eisen onder meer als straf dat Le Pen vijf jaar niet verkiesbaar kan zijn. En dit zou meteen na het vonnis moeten ingaan en niet pas na allerlei juridische beroepsprocedures.

Le Pen geldt nu als vooraanstaand kanshebber in de presidentsverkiezingen die voor 2027 op het programma staan. De nationalistische en rechts-populistische Rassemblement national boekte afgelopen zomer een grote verkiezingsoverwinning en verwierf 126 van de 577 zetels in de Franse Tweede Kamer. De politieke beweging van president Emmanuel Macron verloor fors en kwam op nog 99 zetels.