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Advocaat: Promes heeft 'behoorlijke persoonlijkheidsproblematiek'

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 12 juni 2026 om 17:04
bijgewerkt om vrijdag, 12 juni 2026 om 17:23
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Oud-voetballer Quincy Promes (34) heeft "behoorlijke persoonlijkheidsproblematiek". Dat zei zijn advocaat vrijdag tijdens een voorbereidende zitting in het hoger beroep van de strafzaak tegen de voetballer. De raadsman vroeg om een onderzoek door een psycholoog of een psychiater. Dat zou bijvoorbeeld moeten gaan over de ervaringen van de voetballer in Dubai, waar hij zegt dagenlang met een kap over zijn hoofd te zijn verhoord voor hij werd uitgeleverd aan Nederland.
Promes kreeg in 2023 anderhalf jaar cel voor het neersteken van een familielid. In 2024 kreeg de voetballer zes jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Het OM en Promes gingen allebei in hoger beroep. De zaak draait in hoger beroep zowel om de drugssmokkel als om de steekpartij.
Promes gaat op 30 juni een verklaring afleggen bij de politie over de steekpartij. Zijn raadsman weigerde vrijdag in te gaan op de vraag of Promes dan ook gaat verklaren over de drugszaak. De zaak wordt op 30 november inhoudelijk behandeld door het hof.
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