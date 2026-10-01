Advocaten: Christa Pike nog in leven na ‘dodelijke’ injecties

De ter dood veroordeelde Christa Pike (50) zou na het toedienen van twee dodelijke injecties nog in leven zijn. Dat melden Amerikaanse en Britse media - waaronder CNN, The New York Times en BBC - op basis van haar advocaten en getuigen.

Christa Pike zou naar een ziekenhuis zijn overgebracht, meldt de BBC. Een van haar advocaten vertelde de BBC dat Pike in het ziekenhuis "levensreddende maatregelen" heeft gekregen nadat zij de twee injecties toegediend had gekregen.

"Deze executie bezorgt mevrouw Pike onnodig lijden", schreven de advocaten van Pike in een document dat ze bij het Hooggerechtshof van Tennessee indienden. Ze zeiden dat Pike "niet buiten bewustzijn is geraakt en nog steeds een hartslag heeft". Hulpdiensten werden gezien die van en naar de gevangenis reden. Het ministerie van Justitie van Tennessee heeft niet direct gereageerd op een verzoek om commentaar.

Gesnurk

Aanwezige journalisten zouden gesnurk van Pike hebben opgemerkt. "Het leek erop dat het niet ging zoals ze hadden verwacht", zei John North, onderzoeksjournalist bij WBIR in Knoxville. "Maar dat weten we niet zeker. Toen we het gebouw verlieten, was ze, voor zover wij wisten, waarschijnlijk nog in leven."

De procedure om Pike te executeren begon rond 20.00 uur lokale tijd, aldus haar advocaten, nadat het Hooggerechtshof een uitspraak van een lagere rechtbank van woensdagochtend had vernietigd die de executie tijdelijk had geblokkeerd. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw die zij als 18-jarige samen met haar vriend uitvoerde.