Netanyahu: te vroeg voor conclusies rol Iran bij flydubai-vlucht

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdag gezegd dat het nog te vroeg is om te zeggen of er Iraanse betrokkenheid was bij het gewelddadige incident aan boord van de flydubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Dat zei hij in het programma Hannity op Fox News.

Interviewer Sean Hannity vroeg de premier of er aanwijzingen waren voor Iraanse betrokkenheid bij het incident. "Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. De piloot die de aanval pleegde, wordt momenteel onderzocht in Saudi-Arabië. Ik denk dat hij zal worden overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok, vanwaar hij is opgestegen. Wij zullen dit onderzoek volgen en mogelijk ook eraan deelnemen", antwoordde Netanyahu.

"We zullen de achtergrond van deze aanvaller tot op de bodem uitzoeken: of hij medeplichtigen had, of Iran erachter zat. Ik denk dat we daar heel snel achter zullen komen", aldus Netanyahu.

Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad en wilde de aanvaller het toestel laten neerstorten.