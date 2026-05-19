Advocaten Saïd R. boos omdat gesprekken in EBI hoorbaar waren

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 11:50
VUGHT (ANP) - De advocaten van Saïd R. (53) zijn boos, omdat volgens hen meegeluisterd kon worden met vertrouwelijke gesprekken die zij voerden met hun cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). "Wij vinden dit bijzonder vervelend", zei Mark Dunsbergen dinsdag op een zitting van het Marengo-proces in Vught.
De advocaten kwamen er eind april toevallig achter dat gesprekken in de spreekkamer letterlijk te horen waren op de gang, aldus Dunsbergen. Het duo heeft om uitleg gevraagd bij de EBI, maar hierop zou nog geen antwoord zijn gekomen. Ook is melding gemaakt bij de Orde van Advocaten.
Het gerechtshof wilde dinsdag het dossier behandelen over de moord op Ranko Scekic in 2016. R. zou hierover mogelijk een verklaring afleggen. Dat ging echter niet door, omdat de raadslieden die niet hebben kunnen voorbereiden met hun cliënt, stelden ze.
R. wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties, voorbereidingen voor moorden en het leidinggeven aan een criminele organisatie. De rechtbank legde hem eerder een levenslange celstraf op.
