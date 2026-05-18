Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

Jarenlang wilde iedereen een SUV. Hoe groter, hoe beter. Terwijl die markt explodeerde, verdween een degelijke, zeer ruime auto met uitmuntende wegligging stilletjes naar de achtergrond: de Ford S-Max.

De ruime zevenzitter, die zo'n twintig jaar geleden op de markt verscheen, beleeft namelijk een onverwachte comeback. In Engeland werd de auto door het Britse autoblad Autocar zelfs uitgeroepen tot een van de beste occasions ooit. Auto-experts worden blij van de combinatie van ruimte, betrouwbaarheid, rijcomfort en het vriendelijke prijskaartje.

Goeie deal

Want waar veel tweedehandsauto’s de afgelopen jaren flink duurder zijn geworden, blijft de S-Max opvallend betaalbaar. Voor 3000 euro staan er al exemplaren te koop met minder dan 200.000 kilometer op de teller en een nieuwe apk. Wie iets meer uitgeeft, rond de 4000 euro, kan zelfs modellen vinden met amper 150.000 gereden kilometers.

Voor gezinnen is dat een aantrekkelijk plaatje. Zeven zitplaatsen, een flexibel interieur en stoelen die afzonderlijk neerklapbaar zijn, zorgen ervoor dat de auto binnen enkele minuten verandert van familiewagen in een kleine verhuiswagen.

Vergeten groente

Volgens auto-expert Marc Klaver van AutoWeek is het onterecht dat dit type auto jarenlang werd genegeerd. “Feitelijk zijn alle MPV’s een soort vergeten groente geworden en de meeste autofabrikanten zijn er dan ook mee gestopt. Niet omdat het concept niet deugt, maar domweg door de opmars van de SUV en de cross-over. De S-Max staat in ons geheugen gegrift als een fijn sturende auto zonder typerende kwaaltjes.”

De S-Max werd ooit ontwikkeld als sportievere broer van de Ford Galaxy, maar bleek vooral een praktische alleskunner. De auto kan moeiteloos meubels vervoeren terwijl er nog meerdere passagiers mee kunnen rijden.

Wolf in schaapskleren

En wie echt iets bijzonders zoekt, kan volgens Klaver nog een stap verder gaan. “Zo’n vroeg exemplaar met een 2 liter benzinemotor is weliswaar geen sprinter en niet heel zuinig, maar wel oerdegelijk”, aldus Marc Klaver van Autoweek. “Nog leuker is een S-Max met vijfcilinder Volvo-motor, een wolf in schaapskleren.”