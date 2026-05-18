ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
maandag, 18 mei 2026 om 14:11
260748289
Jarenlang wilde iedereen een SUV. Hoe groter, hoe beter. Terwijl die markt explodeerde, verdween een degelijke, zeer ruime auto met uitmuntende wegligging stilletjes naar de achtergrond: de Ford S-Max.
De ruime zevenzitter, die zo'n twintig jaar geleden op de markt verscheen, beleeft namelijk een onverwachte comeback. In Engeland werd de auto door het Britse autoblad Autocar zelfs uitgeroepen tot een van de beste occasions ooit. Auto-experts worden blij van de combinatie van ruimte, betrouwbaarheid, rijcomfort en het vriendelijke prijskaartje.

Goeie deal

Want waar veel tweedehandsauto’s de afgelopen jaren flink duurder zijn geworden, blijft de S-Max opvallend betaalbaar. Voor 3000 euro staan er al exemplaren te koop met minder dan 200.000 kilometer op de teller en een nieuwe apk. Wie iets meer uitgeeft, rond de 4000 euro, kan zelfs modellen vinden met amper 150.000 gereden kilometers.
Voor gezinnen is dat een aantrekkelijk plaatje. Zeven zitplaatsen, een flexibel interieur en stoelen die afzonderlijk neerklapbaar zijn, zorgen ervoor dat de auto binnen enkele minuten verandert van familiewagen in een kleine verhuiswagen.

Vergeten groente

Volgens auto-expert Marc Klaver van AutoWeek is het onterecht dat dit type auto jarenlang werd genegeerd. “Feitelijk zijn alle MPV’s een soort vergeten groente geworden en de meeste autofabrikanten zijn er dan ook mee gestopt. Niet omdat het concept niet deugt, maar domweg door de opmars van de SUV en de cross-over. De S-Max staat in ons geheugen gegrift als een fijn sturende auto zonder typerende kwaaltjes.”
De S-Max werd ooit ontwikkeld als sportievere broer van de Ford Galaxy, maar bleek vooral een praktische alleskunner. De auto kan moeiteloos meubels vervoeren terwijl er nog meerdere passagiers mee kunnen rijden.

Wolf in schaapskleren

En wie echt iets bijzonders zoekt, kan volgens Klaver nog een stap verder gaan. “Zo’n vroeg exemplaar met een 2 liter benzinemotor is weliswaar geen sprinter en niet heel zuinig, maar wel oerdegelijk”, aldus Marc Klaver van Autoweek. “Nog leuker is een S-Max met vijfcilinder Volvo-motor, een wolf in schaapskleren.”
Bron: AD

Lees ook

Dit is de kilometerstand waarbij een occasion een risico wordt: “Het is een magische grens”Dit is de kilometerstand waarbij een occasion een risico wordt: “Het is een magische grens”
Wat is de beste keus als je een occasion zoek?Wat is de beste keus als je een occasion zoek?
Met hoeveel kilometers op de teller is een occasion een goede keus?Met hoeveel kilometers op de teller is een occasion een goede keus?
loading

POPULAIR NIEUWS

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

simply-recipes-never-buy-this-bread-lead-1-b6ef7456bbba4f9d883467eb26a0ac8a

Koop dit brood liever niet

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

189491592_m

7 of 14 eieren per week? Dit hangt af van jouw situatie

ANP-545157350

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

Loading