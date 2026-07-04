AfD herkiest leiders op partijcongres in Erfurt

ERFURT (ANP/DPA) - De rechts-radicale Alternative für Deutschland (AfD) heeft op een partijcongres in Erfurt de twee leiders van de groeiende partij herkozen. Alice Weidel en Tino Chrupalla kregen ruime steun in de stemmingen, Chrupalla verwierf 70 en Weidel ruim 80 procent van de stemmen. Volgens de krant Bild was de uitslag een tegenvaller voor Chrupalla die op meer aanhang had gerekend.

In opiniepeilingen is de nationalistische AfD de grootste partij en groter dan de christendemocratische CDU van bondskanselier Merz. De AfD kreeg in een afgelopen week door de Tagesschau gepubliceerde peiling 27 procent van de ondervraagden achter zich en de CDU 22 procent. In de deelstaat Thüringen, waar Erfurt ligt, staat de partij op rond de 40 procent.

Tegenstanders van de AfD zijn massaal naar Erfurt getrokken om het congres te saboteren. De politie, die met 6000 man de orde probeert te bewaren, sprak van naar schatting 25.000 tegendemonstranten in en rond de stad in de ochtend.