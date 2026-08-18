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Deze simpele gewoonte helpt opvallend goed tegen angst en depressie bij jongeren

psychologie
door Nina van der Linden
dinsdag, 18 augustus 2026 om 14:37
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Vaak gaat het bij de psychische gezondheid van jongeren vooral over therapie, antidepressiva of de rol van sociale media. Maar er is een veel simpelere oplossing: bewegen. En daarvoor hoef je echt geen topsporter te worden.
Een grote overzichtsstudie uit 2026 bundelde maar liefst 375 onderzoeken met ruim 38.000 kinderen en adolescenten. De centrale vraag: helpt lichaamsbeweging daadwerkelijk tegen depressie en angstklachten? Het antwoord is opvallend duidelijk: ja.
Effect vergelijkbaar met traditionele behandeling
Dat is relevant, want psychische klachten onder jongeren komen veel voor. Volgens de onderzoekers heeft ongeveer een kwart depressieve symptomen en een op de vijf angstklachten. Therapie en medicijnen kunnen helpen, maar zijn lang niet voor iedereen toegankelijk of effectief.
Beweging zorgde in de onderzochte studies voor een duidelijke vermindering van zowel depressie als angst. Dat gold niet alleen voor gezonde jongeren, maar ook voor kinderen en tieners met bijvoorbeeld ADHD, obesitas, kanker of een vastgestelde depressie.
Opvallend is dat de gevonden effecten vergelijkbaar zijn met psychotherapie en antidepressiva. Dat betekent nadrukkelijk niet dat de sportschool de psycholoog kan vervangen. Wel verdient bewegen volgens de wetenschappers een veel serieuzere plek binnen de behandeling.
Je hoeft niet keihard te trainen
Goed nieuws voor wie al moe wordt van het woord hardlopen: extreem intensief sporten blijkt helemaal niet nodig. Bij depressieve klachten werkte een combinatie van conditie- en krachttraining het beste, vooral bij een matige intensiteit. Tegen angstklachten kwam krachttraining bijzonder goed uit de bus.
Wandelen, dansen, recreatief sporten of een circuittraining kunnen dus al nuttig zijn. Ook bleek niet één strikt aantal trainingen of minuten per week noodzakelijk om effect te zien.
Nog opmerkelijker: programma's korter dan twaalf weken leverden bij depressieve klachten grotere verbeteringen op dan langere trajecten. Mogelijk spelen motivatie en het nieuwigheidseffect daarbij een rol.
Bewegen beïnvloedt onder meer serotonine en dopamine, kan slaap en stressregulatie verbeteren en stimuleert processen die belangrijk zijn voor de hersenen. Tegelijkertijd kan sporten zelfvertrouwen, sociaal contact en een gevoel van succes opleveren.
De boodschap voor ouders, scholen en hulpverleners is daarmee behoorlijk praktisch: beweging is niet alleen goed voor hart, spieren en gewicht. Het kan ook een serieus instrument zijn om jonge hoofden gezonder te houden.
Bron: Psychology Today

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