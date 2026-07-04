ECB-bestuurder: inflatie koelt af, vooruitzichten verbeteren

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) staat er na de renteverhoging van vorige maand "goed voor", nu de inflatie afzwakt door de scherpe daling van de olieprijzen. Dat zei ECB-bestuurslid Emmanuel Moulin zaterdag op een conferentie in het Franse Aix-en-Provence.

"We geven geen vooruitblik op toekomstige rentebesluiten, dus ik ga niet zeggen wat we in juli zullen doen. Maar het is wel zo dat de snelle daling van de olieprijs ons geruststelt en ons vandaag in een betere positie brengt wat betreft de rente", zei Moulin.

Binnen de ECB was vorige maand nog unanieme steun voor een renteverhoging met een kwartprocentpunt, omdat beleidsmakers vreesden dat de stijgende olieprijzen zouden doorwerken in de rest van de economie. Inmiddels zorgen het vredesakkoord van de Verenigde Staten met Iran en een sterker dan verwachte afname van de inflatie voor verdeeldheid over de volgende stap. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder, waardoor consumenten en bedrijven minder uitgeven en de inflatie afneemt.