Afdwingen terugkeer asielzoekers moet in hele EU hetzelfde zijn

WARSCHAU (ANP) - Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) vindt dat de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers in de hele Europese Unie op dezelfde manier moet worden afgedwongen. Dat vergt meer coördinatie in de EU, zei Brunner na afloop van overleg van EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor migratie. Brunner denkt daarbij aan uniforme regels in de EU op basis waarvan uitgeprocedeerde asielzoekers naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.

"Wanneer iemand wordt bevolen een lidstaat te verlaten, geldt dat bovendien voor de hele Europese Unie", zei Brunner. Effectieve handhaving van terugkeerbesluiten is daarbij volgens hem van essentieel belang.

Nieuwe en strengere EU-regels voor het uitzetten van asielzoekers stonden donderdag centraal in het overleg van de EU-ministers, onder wie Marjolein Faber (Asiel en Migratie). De Europese Commissie komt in maart met een voorstel voor nieuwe EU-wetgeving voor terugkeer. Brunner zei in Warschau vooral te hebben geluisterd naar de wensen en behoeften van de lidstaten. Dat gaat hij de komende weken gebruiken voor zijn voorstel.