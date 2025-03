Afgebrande nachtclub Noord-Macedonië had slechts een nooduitgang

SKOPJE (ANP/AFP/RTR) - De volgepakte nachtclub in het Noord-Macedonische Kocani, waar afgelopen weekend 59 mensen omkwamen bij een brand, had slechts één nooduitgang. Die deur was afgesloten. Ook waren er maar twee brandblussers. Verder zat het pand vol brandbare materialen, aldus de openbare aanklager.

Tijdens een hiphopconcert veroorzaakte vuurwerk op het podium brand in het plafond. Honderden mensen probeerden door de enige uitgang te vluchten toen de vlammen zich over het dak verspreidden. Ruim 150 mensen raakten gewond.

De nooduitgang was een metalen deur die op slot zat en aan de binnenkant geen hendel had. Tegen ruim twintig personen loopt een onderzoek. Een groot deel zit in hechtenis, anderen liggen in het ziekenhuis.

Na de ramp gingen in het kleine Balkanland de vlaggen halfstok. In de hoofdstad Skopje hielden honderden mensen spontaan enkele minuten stilte.