OM eist 12 jaar cel en tbs voor moord op 17-jarig meisje Winsum

GRONINGEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag bij de rechtbank in Groningen twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 20-jarige Jamesly S. voor het doodsteken van zijn 17-jarige ex-vriendin vorig jaar in het Groningse dorp Winsum. Volgens justitie heeft S. zich schuldig gemaakt aan moord, omdat hij het meisje op 21 februari 2024 met vooropgezet plan heeft gedood.

Het slachtoffer werd op de bewuste avond opgewacht door S. Toen zij langs fietste, op weg van haar werk naar huis, rende hij achter haar aan en stak haar één keer boven in de rug, met een groot keukenmes. Het meisje overleed ter plaatse. S. werd kort daarna in de buurt opgepakt.

De relatie tussen S. en het slachtoffer was enige tijd daarvoor ten einde gekomen. S. zou dat niet hebben kunnen verkroppen, ook omdat er een andere jongen in het spel was.