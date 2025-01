Afgelopen jaar weer minder aardbevingen

DE BILT (ANP) - Nederland zag het afgelopen jaar 47 aardbevingen. Veertig daarvan waren het gevolg van gaswinning, bij zeven ging het om een natuurlijke beving. Dit zijn er aanzienlijk minder dan een jaar eerder, toen waren er 62 bevingen. Dat concludeert het KNMI donderdag in een jaaroverzicht van de aardbevingen.

Het Groningenveld had te maken met 36 'geïnduceerde aardbevingen', oftewel aardbevingen veroorzaakt door menselijk handelen. Ook dit aantal is gedaald in vergelijking met eerdere jaren, in 2023 waren het er 43. De andere vier van de veertig waren bij kleinere gasvelden: een in Drenthe en drie in Groningen. Met het dichtdraaien van de gaskraan neemt het aantal aardbevingen in het noorden van het land al meerdere jaren af.

Gaswinning in het Groningenveld moest in oktober 2023 stoppen. Het huidige kabinet heeft afgesproken dat "geen Gronings gas" meer zou worden gewonnen. Begin december maakte klimaatminister Sophie Hermans echter bekend dat de NAM tot 2032 mag doorgaan met het winnen van gas bij het Groningse dorp Warffum. Het leidde tot verontwaardiging bij de oppositie en in Groningen. Het kabinet zei dat de afspraak over het Groningenveld ging, niet over de kleinere velden in de provincie.

De zeven natuurlijke aardbevingen vonden plaats in het zuiden van het land. Deze werden veroorzaakt door platentektoniek, ofwel het schuiven van aardplaten. De zwaarste dit jaar was bij Roosteren in Limburg en had een kracht van 1.7. De zwaarste geïnduceerde aardbeving was bij Garsthuizen in Groningen, die had een kracht van 2.2.