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Afghanistan meldt burgerdoden bij Pakistaanse aanvallen

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 9:25
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KABUL (ANP/AFP) - Bij Pakistaanse luchtaanvallen op oostelijke grensregio's van Afghanistan zijn 36 burgers omgekomen en 136 mensen gewond geraakt, zegt een woordvoerder van de Taliban. Pakistan zei eerder "precisieaanvallen" te hebben uitgevoerd.
Volgens de woordvoerder van de Taliban zijn er onder de doden ook vrouwen en kinderen. Toen bewoners bezig waren met reddingsoperaties zou er een tweede aanval hebben plaatsgevonden.
Pakistan beschuldigt Afghanistan ervan aanhangers van onder meer de Pakistaanse Taliban in bescherming te nemen. Dat is een andere organisatie dan de Afghaanse Taliban, maar de twee zijn wel bondgenoten. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwam in Afghanistan kwam het regelmatig tot gevechten in het grensgebied.
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