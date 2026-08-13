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Er blijkt een verrassend simpele manier om je risico op diabetes te verkleinen

gezondheid
door Pieter Immerzeel
donderdag, 13 augustus 2026 om 12:35
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Een tuin of park in de buurt is niet alleen prettig om naar te kijken, maar kan ook goed zijn voor je gezondheid. Uit een groot Brits onderzoek blijkt dat mensen die in een groene woonomgeving leven minder vaak diabetes krijgen.
Onderzoekers uit Australië en de Verenigde Staten analyseerden gegevens van ruim 400.000 deelnemers aan de UK Biobank. Zij volgden de deelnemers gemiddeld ruim vijftien jaar en koppelden hun gezondheid aan de hoeveelheid groen rond hun woning.
De resultaten zijn opvallend. Mensen met veel privétuinen binnen een straal van 100 meter hadden bijna 7 procent minder kans om diabetes type 2 te krijgen dan mensen die nauwelijks groen om hun huis hadden. Ook een buurt met vier of meer parken hing samen met een lager risico: ongeveer 6 procent.
Opmerkelijk genoeg maakte het weinig uit of een park op loopafstand lag. Het aantal parken in de omgeving leek belangrijker dan de afstand ernaartoe.
Meer beweging
Mogelijk bewegen mensen in een groene omgeving meer, ervaren ze minder stress en brengen ze vaker tijd buiten door. Eerder onderzoek liet al zien dat bewoners van groene wijken gemiddeld zo'n 24 minuten per week extra bewegen.
Ook sociaaleconomische verschillen spelen waarschijnlijk een rol. Mensen met een lager inkomen hebben vaker diabetes, terwijl zij juist minder vaak toegang hebben tot een tuin of voldoende openbaar groen. Nu steeds meer woningen in dichtbebouwde gebieden verrijzen en privétuinen schaarser worden, waarschuwen de onderzoekers dat dit gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid.
Volgens de wetenschappers zouden gemeenten en projectontwikkelaars daarom niet alleen moeten kijken naar het aantal woningen dat wordt gebouwd, maar ook naar de hoeveelheid groen die daarbij wordt aangelegd.
Waarom juist tuinen zo'n gunstig effect lijken te hebben, is nog niet helemaal duidelijk. Meer beweging, extra vitamine D, minder stress en zelfs blootstelling aan gezonde bacteriën uit de natuur zouden allemaal kunnen bijdragen.
De boodschap is in ieder geval helder: een groene leefomgeving is meer dan een luxe. Ze lijkt ook een investering in een gezondere toekomst.
Bron: Science Alert

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