Zo moet je brood dus níet invriezen: acht fouten die de meesten van ons maken

Invriezen geldt als de reddingsboei voor brood dat je niet in twee dagen opeet. Terecht: bij -18 graden staat het verouderingsproces vrijwel stil, en een sneetje uit de vriezer smaakt beter dan een sneetje van drie dagen oud uit de trommel. Maar de meeste mensen slagen erin die winst weer weg te gooien voordat het brood de vriezer haalt. Deze acht fouten kosten je smaak, korst en kruim.

1. Je legt het brood in de koelkast in plaats van in de vriezer.

De koelkast voelt logisch, maar is de slechtste plek van je hele keuken. Ergens tussen de nul en zeven graden vindt zetmeel in brood zijn ideale temperatuur om te kristalliseren, een proces dat retrogradatie heet. Een dag koelkast maakt brood taaier dan een dag aanrecht. Roggebrood is de uitzondering: dat heeft door zijn hoge vochtgehalte juist baat bij een koele plek.

2. Je wacht een dag met invriezen

De vriezer maakt niets vers. Hij zet de klok stil op het moment dat je het brood erin legt. Vries daarom in op de dag van aankoop of bakken, het liefst binnen een uur. Een brood dat al twee dagen op het aanrecht heeft gelegen, komt er precies zo uit als het erin ging.

Een vriezer is een pauzeknop, geen tijdmachine. Wat er niet in ging als vers, komt er ook niet vers uit.

3. Je stopt nog warm brood in de vriezer

Zelfgebakken brood dat nog nadampt, vormt condens in de verpakking. Dat vocht bevriest tot ijskristallen op de korst en maakt de boterham na het ontdooien klef. Laat een brood eerst afkoelen op een rooster en verpak het pas daarna.

4. Je vriest het hele brood in één stuk in

Een heel brood ontdooit traag en dwingt je om alles tegelijk op te maken. Snijd het brood dus vóór het invriezen en verpak porties die je in één of twee dagen opeet. Zo pak je ’s ochtends precies drie sneetjes en blijft de rest onaangeroerd op temperatuur.

5. Je verpakt het slordig, of helemaal niet

Lucht is de vijand. Een losse zak of een brood dat kaal in de la ligt, krijgt binnen weken vriesbrand: droge, grijswitte plekken op de korst. Dubbel verpakken werkt het best, en druk alle lucht eruit voor je afsluit.

6. Je laat het te lang in de vriezer liggen

Ingevroren brood blijft veilig te eten, maar de kwaliteit loopt terug. Het gangbare bewaaradvies voor tarwebrood is één tot drie maanden. Daarna wordt de korst taaier en het kruim droger. Voor een tosti of wentelteefje maakt het weinig uit; voor een gewone boterham wel.

7. Je ontdooit in de magnetron op vol vermogen

Snel gaat het, lekker wordt het zelden. Het brood wordt aan de rand rubberachtig, terwijl het midden nog bevroren is. Beter: haal de sneetjes ’s avonds eruit voor de volgende ochtend, of ontdooi ze direct in het broodrooster. Een heel brood ontdooit het gelijkmatigst een nacht op kamertemperatuur.

8. Je vriest opnieuw in wat je al hebt ontdooid

Een sneetje dat is ontdooid en dan weer terug de vriezer in gaat, verliest bij elke ronde vocht en structuur. Na twee keer is het meer bruin karton dan brood. Rooster het liever, of maak croutons of paneermeel.

Een boterham met vriesbrand is niet gevaarlijk, alleen zonde. Het is voedselverspilling met een tussenstop van drie weken bij min achttien.

Wat wél werkt

Vries in op de dag van aankoop, in porties en luchtdicht.

Ontdooi rustig, op het aanrecht of direct in het rooster.

Één tot drie maanden op smaak; daarna nog prima voor tosti.

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