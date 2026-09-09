Afscheidsdienst voor Noorse koning Harald afgelopen

OSLO (ANP) - De afscheidsdienst voor koning Harald in de Domkerk in Oslo is afgelopen. Even na 14.00 uur werd de kist met daarin het lichaam van de overleden koning de kerk uitgedragen. Vlak daarna volgde een fly-over van de luchtmacht. Vier gevechtsvliegtuigen vlogen in de zogenoemde missing-manformatie over de stad.

De kist wordt na de ceremonie naar fort Akershus gebracht. Dat gebeurt opnieuw in een rouwstoet. Dit keer loopt van de Noorse koninklijke familie alleen koning Haakon mee, de rest van de familie gaat per auto. Haakon wordt geflankeerd door de koningen Carl Gustaf en Frederik van Zweden en Denemarken.

Eerder op woensdag begeleidden vrijwel alle koninklijke gasten de kist van Harald. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia liepen mee in de stoet. Prinses Beatrix kwam per bus aan bij de Domkerk.

In fort Akershus vindt later woensdagmiddag nog een besloten afscheid plaats voor Harald. Daarna wordt de koning bijgezet in de koninklijke crypte.