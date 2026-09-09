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Duitsland schort telefoongesprek met Trump tot nader order op

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 14:25
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BERLIJN (ANP/AFP) - Een telefoongesprek tussen de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Amerikaanse president Donald Trump is tot nader order opgeschort. Dat meldt een woordvoerder van de Duitse overheid. De twee bewindslieden zouden contact met elkaar hebben rond de 25e jaardag van de aanslagen op New York en Washington van 11 september 2001. Een reden voor het uitstel werd niet genoemd.
Trump reageerde onlangs op de verkiezingswinst van Alternative für Deutschland in Saksen-Anhalt. Die radicaalrechtse partij haalde zondag net geen meerderheid in de Duitse deelstaat. Grote verliezer regionaal was Merz' CDU, die net als veel andere partijen in Duitsland fel gekant is tegen de AfD. Op Truth Social schreef Trump dat de AfD-fracties "in opmars zijn en het niet langer pikken! MGGA!!", zinspelend op 'Make Germany Great Again'.
Na de overwinning van AfD zei Merz dat het nieuws zijn partij "tot in de kern geschokt" had, om eraan toe te voegen dat "we niet langer kunnen doorgaan als voorheen".
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