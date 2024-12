DEN HAAG (ANP) - Minister Fleur Agema (Volksgezondheid) is "heel erg bezorgd" over de bezuinigingen op haar begroting waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. Dat zei de bewindsvrouw voor aanvang van de ministerraad. De besparingen op de medisch-specialistische zorg komen in de plaats van een deel van de voorgenomen bezuinigingen op onderwijs. De coalitie sloot daarover deze week een akkoord met een deel van de oppositie. Agema was daar zelf nauwelijks bij betrokken.