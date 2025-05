HOOFDDORP (ANP) - Bij een steekpartij in een woning op de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp (Noord-Holland) is een agent gewond geraakt. Er zijn nog meer slachtoffers, maar de politie wil daar verder niets over kwijt.

Volgens bronnen zijn er bij het steekincident twee doden gevallen, maar ook dat wil de politie niet bevestigen. Wat er precies is voorgevallen is ook nog niet bekend. In en rond de woning wordt sporenonderzoek gedaan.

De straat is afgezet en er zijn veel hulpdiensten aanwezig.