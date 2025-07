Omdat minister Wiersma niks doet hebben de boeren zelf een stikstofplan gemaakt

Femke Wiersma heeft de boeren verder in de ellende gestort. En de sector zelf snapt ook wel dat er iets moet gebeuren. Een nieuw verbond wil Nederland binnen tien jaar verlossen van het stikstofprobleem, meldt het AD. Boeren beloven voor 2035 hun eigen stikstofuitstoot bijna te halveren. Lukt dat niet, dan moeten ze vee inleveren. Op die manier kan de bouw in Nederland weer snel op gang komen.

Dat staat in het akkoord dat landbouworganisatie LTO en de jonge boeren van het NAJK hebben gesloten met alle provincies, gemeenten en waterschappen. "Burgers willen dat er weer wordt gebouwd, zodat kinderen een huis kunnen vinden", zegt Ina Adema, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg en commissaris van de Koning in Brabant.

gedwongen krimp van de veestapel, omdat je als boer zelf in de hand hebt of en hoe je de lagere uitstootnorm haalt. Dat het Rijk eenmalig de portemonnee zal moeten trekken, is geen obstakel. Adema: "Niets doen kost óók miljarden, elk jaar opnieuw." LTO-Voorzitter Ger Koopmans heeft er vertrouwen in dat het plan garandeert dat de natuur in Nederland niet verder verslechtert. Dat de boerensector zich vastlegt op uitstootgrenzen per boerderij is volgens Koopmans 'niet eerder gebeurd', zegt hij tegen het AD. Volgens hem zal er géén sprake zijn van eenkrimp van de veestapel, omdat je als boer zelf in de hand hebt of en hoe je de lagere uitstootnorm haalt. Dat het Rijk eenmalig de portemonnee zal moeten trekken, is geen obstakel. Adema: "Niets doen kost óók miljarden, elk jaar opnieuw."

Minister Wiersma kwam onlangs ook met een plan om de stikstofcrisis aan te pakken. Maar dat bleek een eerste stap, stellen de vijf partijen. Zo stond in het voorstel van de BBB-bewindsvrouw nog steeds niet hoe een lagere uitstoot van de landbouw is te garanderen. Deze coalitie doet dat wel. Hoewel LTO en NAJK ook positieve elementen in het kabinetsplan zien, stelt Adema dat ze dit 'teleurstellend' vond. Het was de reden om zelf met partners naar een oplossing te zoeken. Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is ook Jan Pieter van der Schans kritisch: "Het kabinet had moeten sprinten en springen, maar zette met het 'startpakket' slechts een klein stapje."

Het is hoogst uitzonderlijk dat decentrale overheden op deze manier het initiatief naar zich toe trekken. Ze vinden dat het kabinet, en minister Femke Wiersma (Landbouw, BBB) in het bijzonder, hun werk niet goed doen.