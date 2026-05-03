Agent gewond geraakt bij vernielingen IJsselstein

door anp
zondag, 03 mei 2026 om 16:00
IJSSELSTEIN (ANP) - Bij de ongeregeldheden in IJsselstein zijn zaterdagnacht politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Een agent raakte gewond doordat het vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis, meldt de politie.
Relschoppers vernielden afgelopen nacht delen van het stadhuis en het naastgelegen theater. De politie stelt dat een groep mensen in donkere kleding, hoodies en gezichtsbedekking zich rond 00.50 uur bij het gemeentehuis verzamelde en daar een aantal camera's onklaar maakte. Daarop ging de politie naar het stadhuis om poolshoogte te nemen en de camera's weer werkend te krijgen.
Toen de agenten aankwamen, staken de relschoppers "hoogstwaarschijnlijk illegaal en levensgevaarlijk" vuurwerk af, waarvan een deel richting de politie. De agenten trokken zich daarop terug om versterking af te wachten. Toen die arriveerde, trok de politie naar het stadhuis "waar de openbare orde werd hersteld". Bij het stadhuis en het theater bleken ruiten te zijn ingegooid, en er was vuurwerk naar binnen gegooid en graffiti aangebracht.
