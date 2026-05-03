IAEA vraagt toegang tot lab kerncentrale Zaporizja na droneaanval

WENEN (ANP) - Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft toegang gevraagd tot een laboratorium bij de kerncentrale Zaporizja in Oekraïne. Die staat onder controle van Rusland en werd zondag aangevallen met een drone.

Bij de aanval werden geen gewonden gerapporteerd en het is niet duidelijk of het lab beschadigd is geraakt, aldus het IAEA op X. Het laboratorium ligt buiten de kerncentrale zelf. Het agentschap herhaalt dat aanvallen in de buurt van kerncentrales nucleaire veiligheidsrisico's met zich kunnen meebrengen.

Rusland zei eerder dat de kerncentrale werd aangevallen door Oekraïense drones en dat die functioneert zoals gewoonlijk, meldde persbureau Reuters.