Man wordt op wegdek in Rotterdam overreden en overlijdt

ROTTERDAM (ANP) - In Rotterdam is tijdens nieuwjaarsnacht een man die op het wegdek lag overreden, meldt de politie. De man is aan zijn verwondingen overleden.

Het slachtoffer werd rond 03.45 uur aangetroffen op de Stadionweg in Rotterdam-Zuid. Volgens een woordvoerster van de politie is een betrokken auto in beslag genomen "wat gebruikelijk is bij dit soort incidenten". Er is niemand aangehouden.

Over de leeftijd en woonplaats van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen, omdat zijn familie nog moet worden ingelicht.

Waarom de man op het wegdek lag is niet bekend, meldt de woordvoerster. De politie doet onderzoek en roept mensen op die de man even voor het ongeluk mogelijk hebben gezien zich te melden. "Mogelijk viel de man op door zijn manier van lopen", aldus de woordvoerster.